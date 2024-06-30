الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتروتريد تفعّل خدمة تسجيل قراءات عداد الغاز والدفع الإلكتروني ابتداءً من الغد

عداد الغاز
عداد الغاز

أعلنت شركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اتاحة الخدمات الإلكترونية تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، الموافق أول يوليو 2024.

تسجيل قراءات عداد الغاز

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الرقمي، يبرز توجه العالم نحو رقمنة الإجراءات وتبسيطها بشكل متزايد، وتقدم "جريدة الدستور" تغطية مفصلة للإجراءات المعمول بها لتسجيل القراءات والدفع الإلكتروني، خلال شهر يوليو 2024. 

استهلاك الغاز الطبيعي

ويأتي ذلك بهدف إرشاد المستخدمين إلى كيفية التنفيذ بدقة وفعالية، مع التأكيد على أن تسجيل قراءات العداد لا يقتصر على كونه إجراء شكلي، بل هو جزء لا يتجزأ من عملية إدارة استهلاك الغاز الطبيعي بشكل مثمر.

تجنب الأخطاء

كما أن تزايد الاهتمام بمعرفة الخطوات الصحيحة لتسجيل هذه القراءات يدفع الكثيرين للبحث عن توجيهات واضحة ومفصلة، ليس فقط لتسهيل العملية ولكن أيضًا لضمان الدقة وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى فواتير غير صحيحة وزيادة في التكاليف.

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في ظل تزايد الطلب على معرفة التفاصيل المتعلقة بفواتير الغاز، تبرز الحاجة إلى تبسيط الإجراءات وتوفير وسائل فعّالة وسهلة للمواطنين لتتبع استهلاكهم وتسديد مدفوعاتهم بدقة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

ردًا على توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت شركة بتروتريد عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية، التي تشمل طرقًا مبتكرة ومريحة للاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل قراءات العدادات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الجوال، هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل إدارة حسابات المستخدمين بكفاءة، مما يساعد على توفير الوقت والجهد.

أخر يوم لسداد الفاتورة 

أما بالنسبة لآخر موعد لسداد الفواتير، فقد حددته شركة بتروتريد من الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر، مع توفير وصول سهل إلى جميع الخدمات عبر رابط إلكتروني مباشر للوصل إلى الرابط (اضغط هنا).

للقيام بتسجيل قراءات عداد الغاز والاستعلام عن فواتيرك اتبع الخطوات الآتية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

2. الاطلاع على الإرشادات المفصلة للتسجيل والدفع.

3. إدخال البيانات الضرورية بدقة لضمان صحة القراءات.

4. تسجيل القراءات الفعلية المعروضة على العداد.

5. إنشاء حساب على الموقع إذا لم يكن لديك واحد بالفعل.

6. التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة.

7. اختيار طريقة الدفع المناسبة لإكمال العملية بنجاح.

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