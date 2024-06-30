الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": دخول 31 شاحنة مساعدات إلى غزة.. و8 للوقود

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الواقع الإنساني في قطاع غزة، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تُصِّر على إغلاق تلك المعابر، التي تعتبر شريان الحياة لسكان القطاع.

وأضاف "المطعني"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يُقلِّص عدد شاحنات المساعدات المرسلة إلى غزة بمعدل 60 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى أن القطاع على حافة الدخول في مجاعة حقيقة بسبب شح المساعدات الإنسانية، فبعد انقطاع دام لثلاثة أيام من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عبرت من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبوسالم 31 شاحنة مساعدات إنسانية مُحمَّلة بالمواد الأساسية والاحتياجات لقطاع غزة، بالإضافة إلى 8 سيارات من الوقود تنوعت ما بين السولار والغاز والبنزين.

ونوَّه بأن هذا عدد قليل من الشاحنات مقارنة بالأشهر الماضية، الذي انخفض إلى قرابة 60 شاحنة يوميًا فقط في المتوسط في هذا الشهر الجاري، حيث أعلنت المنظمات الأممية عن أن شهر مايو من أكثر الشهور التي تقلصت وانخفضت فيها المساعدات بشكل كبير مقارنة بشهر أبريل.

وتابع، أن الأيام التي انقطع فيها دخول المساعدات الإنسانية كبير للغاية، بسبب سيطرة قوات الاحتلال على المعابر، خاصة معبر رفح، الأمر الذي أسهم في تقلص عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع.

مراسل القاهرة الاخبارية غزة جولة المراسلين القاهرة الإخبارية رمضان المطعني قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية ترصد شهادات الفلسطينيين على مجزرة المركز الطبى بمخيم المغازى

خبير عسكرى: لا توجد علاقة بين الصراع فى غزة وما يحدث بجنوب لبنان

محمد فايز فرحات لـ"عن قرب": العالم غارق فى الصراعات بكل مخاطرها

عضو منظمة التحرير لـ"القاهرة الإخبارية": كل ما يحدث هو مقدمات لحرب عالمية ثالثة

متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال العامة فى إسرائيل لإعلان إضراب شامل

عن قُرب: استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة يزيد من حدة توترات البحر الأحمر

فصائل فلسطينية: الكمائن المركبة فى الشجاعية أوقعت قتلى بصفوف قوات الاحتلال

مقدمة نارية لأمل الحناوى بعد تصنيف السلام العالمى لمنطقة الشرق الأوسط بـ"الأقل سلمية"

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون