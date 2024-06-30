"القاهرة الإخبارية": دخول 31 شاحنة مساعدات إلى غزة.. و8 للوقود

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الواقع الإنساني في قطاع غزة، يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تُصِّر على إغلاق تلك المعابر، التي تعتبر شريان الحياة لسكان القطاع.

وأضاف "المطعني"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يُقلِّص عدد شاحنات المساعدات المرسلة إلى غزة بمعدل 60 شاحنة يوميًا.

وأشار إلى أن القطاع على حافة الدخول في مجاعة حقيقة بسبب شح المساعدات الإنسانية، فبعد انقطاع دام لثلاثة أيام من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عبرت من الأراضي المصرية صوب معبر كرم أبوسالم 31 شاحنة مساعدات إنسانية مُحمَّلة بالمواد الأساسية والاحتياجات لقطاع غزة، بالإضافة إلى 8 سيارات من الوقود تنوعت ما بين السولار والغاز والبنزين.

ونوَّه بأن هذا عدد قليل من الشاحنات مقارنة بالأشهر الماضية، الذي انخفض إلى قرابة 60 شاحنة يوميًا فقط في المتوسط في هذا الشهر الجاري، حيث أعلنت المنظمات الأممية عن أن شهر مايو من أكثر الشهور التي تقلصت وانخفضت فيها المساعدات بشكل كبير مقارنة بشهر أبريل.

وتابع، أن الأيام التي انقطع فيها دخول المساعدات الإنسانية كبير للغاية، بسبب سيطرة قوات الاحتلال على المعابر، خاصة معبر رفح، الأمر الذي أسهم في تقلص عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع.