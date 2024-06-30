الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الإيطالي يجدد الثقة في سباليتي رغم الخروج من يورو 2024

سباليتي
سباليتي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تجديد الثقة في مدرب المنتخب الأول لكرة القدم لوتشيانو سباليتي رغم الخروج من بطولة يورو 2024 أمس.

وأكد الاتحاد الإيطالي أن سباليتي مستمر حتى مونديال 2026 كما أشار المدرب أن مهمته أن يجعل أعمار الفريق الحالي صغيرة.

وأسقط منتخب سويسرا نظيره منتخب إيطاليا، حامل لقب البطولة، في المباراة التي جمعتهما بمباراة دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدفين دون رد.

ومن المرتقب أن يلاقي المنتخب السويسري في ربع النهائي الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، التي ستقام يوم اليوم الأحد 30 يونيو 2024.

هدف سويسرا الأول جاء في الدقيقة 37 عبر ريمو فريلير، والثاني سجله المتألق روبن فارغاس في الدقيقة 46.

وتلقت إيطاليا هزيمتها الأولى أمام سويسرا منذ عام 1993، في تصفيات المونديال الذي أقيم بعدها بعام.

وجاء سباليتي ليحل محل روبرتو مانشيني الذي استقال بشكل مفاجئ من تدريب الآزوري صيف 2023، استعدادًا لتدريب منتخب السعودية.

وكان سباليتي قد رحل عن نابولي في الموسم قبل الماضي بعدما نجح في قيادته بالتتويج ببطولة الكالتشيو بعد غياب 32 عامًا.

الاتحاد الإيطالي سباليتي لوتشيانو سباليتي يورو 2024 يورو

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