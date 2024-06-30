كاتب صحفي: مصادر القوة لدى الدولة تطورت بشكل كبير بعد 30 يونيو (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد أن يقدم لنا رسالة مهمة جدًا، أن الدول هي التي تستطيع الدفاع عن نفسها، ليس القانون الدولي ولا العلاقات، حيث إننا نرى مشهد غير مسبوق بالتاريخ، دولة واحدة صغيرة نسبيًا تتحدى العالم أجمع، ولا تهتم بمحاكم أو منظمات دولية، أو مجلس أمن، وتقوم بعدوان غير مسبوق على شعب أعزل.

تنوع مصادر الأسلحة من كافة دول العالم طبقًا لاحتياجاتنا

وأضاف أبو الهول، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وأي دولة يمكن أن تتعرض لمثل هذا المصير من أي جهة كانت، إلا إذا كانت قوية أو تملك مصادر قوتها، مؤكدًا أن مصادر القوة لدى الدولة المصرية تطورت بشكل كبير جدًا بعد 30 يونيو، وأصبح الجيش المصري في مرتبة غير مسبوقة من الناحية العملية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أننا لدينا أسلحة ليست أمريكية أو غربية فقط، وإنما تنوعت مصادر الأسلحة من كافة دول العالم طبقًا لاحتياجاتنا، علاوة على الأسلحة التي نقوم بإنتاجها، معقبًا: "لولا أن مصر دولة قوية، لكانت تعرضت لعملية تهجير قسري في اتجاه من غزة، وهذا ما كانت تنوي له إسرائيل منذ اللحظة الأولى للسابع من أكتوبر".