الناشرين المصريين يناقش "منظومة الفاتورة الإلكترونية"

قامت لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين المصريين برئاسة نيفين التهامي، بالتواصل مع الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية، والاتفاق على تنظيم عدة ندوات تدريبية عن كل ما يخص الناشر مثل الفاتورة الضريبية، الإيصال الضريبي، الإقرار الضريبي، وتحديث البيانات للتسجيل علي المنظومة الجديدة.

ومن المقرر أن تقام أولى ندوات التدريب في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو المقبل، بعنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية"، وتستضيف الدكتور محسن الجيار مدير عام مساعدة مسجلين بمنطقة غرب القناة، ويدير اللقاء نيفين التهامي.

وأتاحت لجنة التطوير المهني بالاتحاد رابطا للتسجيل لمن يرغب في الحضور وهو كالتاليhttps://forms.gle/waHLQbvbZt8wbSwj8

تفاصيل ثالث اللقاءات الدورية مع أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الناشرين المصريين

وفي سياق آخر؛ أقام مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهـران، يوم الأربعاء الماضي، ثالث اللقاءات الدورية المفتوحة مع أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين بالدقي، بحضور عدد كبير من الناشرين المصريين وقام مجلس الإدارة بتقديم عرض بالمهمات التي تم إنجازها خلال المدة من 20 مايو إلى 24 يونيو.

كما قام مجلس الإدارة بتكريم الناشرين الذين حاز مؤلفيهم علي جوائز الدولة، فضلا عن استعراض تقارير نشاط مجلس إدارة الاتحاد عن الفترة الماضية، وكذلك مواصلة تلقي مقترحات أعضاء الجمعية العمومية، واستعراض المسائل المتعلقة بالمهنة والصناعة، ومناقشة الحلول المقترحة.

ومن المقرر أن ينعقد اللقاء المفتوح التالي خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو المقبل، وسيقوم مجلس الإدارة بتحديد موعده ودعوة الأعضاء إليه قريبًا.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتمعت في أبريل الماضى، مع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين بتشكيله الجديد، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع النشر في مصر والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام.

ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأكدت أنه شريك نجاح أساسي في معارض الكتاب داخل وخارج مصر، وأثنت على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم قطاع النشر في مصر، وحثتهم على تقديم مقترح مشروع مشترك بين الوزارة واتحاد الناشرين، لطرح الإصدارات المختلفة والتراجم بأسعار مخفضة للجمهور.

وأعربت وزيرة الثقافة عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين الجديد، بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد.