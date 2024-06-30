الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة يبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، جاء فيها: “يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي حملت الأمل لأبناء الشعب المصري العظيم في غد ومستقبل أفضل، وستظل ثورة 30 يونيو عنوانًا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار، وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة، وبهذه المناسبة الجليلة ندعو الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائمًا ذخرًا للوطن وأن يسدد على طريق الحق خطاكم. تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر”.

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