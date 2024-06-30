إجابات نموذج امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

يعد امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2024 بوابة أساسية لولوج آفاق واسعة من الفرص التعليمية والمهنية/ ونظرًا لأهميته البالغة لطلاب الثانوية العامة 2024، حرصنا على تقديم اجابات نموذج امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023.

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

وقمنا بعرض نموذج امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023 وفقا لموقع وزارة التربية والتعليم.

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ومن خلال هذا التقرير نقوم بعرض اجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023 كالتالي

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

إجابات امتحان الانجليزي ثانوية عامة 2023

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

يتم توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 في جميع المواد كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة، موزعة كالتالي:

22 درجة للنّحو.

17 درجة لقطعتي القراءة.

12 درجة للنص الشعري.

12 درجة للنص النثري.

8 درجات للتعبير.

5 درجات للأدب.

4 درجات لأسئلة القصة.

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة.

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.

المواد العلمية (مثل الفيزياء والكيمياء واحياء وجولوجيا): 60 درجة.

المواد الأديبة

الفلسفة والمنطق: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

علم النفس والاجتماع: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

التاريخ: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

الجغرافيا: 60 درجة، موزعة كالتالي:

سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

مواد شعبة علمي رياضة

الرياضة البحتة “مادة الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل” بمجموع 60 درجة

الجبر: 15 درجة.

الهندسة الفراغية: 15 درجة.

التفاضل: 15 درجة.

التكامل: 15 درجة.

والرياضة التطبيقية “مادتي الاستاتيكا والديناميكا” بمجموع 60 درجة

الرياضيات التطبيقية: تشمل الاستاتيكا والديناميكا، وتُخصص لها 60 درجة موزعة كالتالي:

الاستاتيكا: 30 درجة.

الديناميكا: 30 درجة.