الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادر نسيم: 30 يونيو ثورة شعبية عابرة للتاريخ وإنجازاتها بفضل الرئيس في كافة القطاعات

30 يونيو
30 يونيو

هنأ النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ١١ لثورة 30 يونيو،  قائلا: كانت فاتحة الخير والتنمية الشاملة ومجىء القيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس السيسي للحكم، وهو الزعيم الذي جسد أحلام المصريين ورؤاهم بوعيه بمشاكل وأزمات الدولة المصرية ووطنيته الشديدة.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن 30 يونيو حققت مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية للوطن لا يمكن ابدا إغفالها، فقد أنقذت مصر من مخطط للدمار والفتنة الطائفية ومن جماعة عاجزة عن إدارة الدولة لا ترى غير مصالحها وأجنداتها، موضحا: ثورة 30 يونيو مكسب وطني كبير، شارك فيه عشرات لملايين من المصريين لضرب مخطط الأخونة ووقف مد التيار الديني.
 
وشدد عضو مجلس لشيوخ، أن الاحتفال بـ30 يونيو هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة؛ حيث يأتي في وقت نحتاج فيه إلى تكاتف وترابط الشعب بأكمله، لاجهاض المؤامرة والتصدي لبعض المشاكل الطارئة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء، فتكاتف وترابط المصريين خلف قيادتهم السياسية هو ميزان استقرارها، كما أن مصر حجر الزاوية في سياسات الشرق الأوسط كله.

إنجازات ثورة 30 يونيو 

وأوضح نائب بني سويف، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة ومهمة في تاريخ الدولة المصرية؛ وانقذت مصر من حرب أهلية كانت ستتسبب في تفشي الإرهاب وانعدام الأمن والاستقرار فيها لسنوات طويلة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، بالإعراب عن سعادته للإنجازات التي حققتها دولة 30 يونيو تحت قيادة السيسي، من المشروع الوطني للطرق لبناء مليون وحدة سكنية لإعادة تأهيل البنية التحتية لانشاء العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة لمشاريع حياة كريمة وتكافل وكرامة بضم ملايين الأسر، فثورة 30 يونيو ثورة شعبية ناجحة وعابرة للتاريخ.

٠ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو إنجازات ثورة 30 يونيو ثورة 30 يونيو جموع الشعب المصري النائب نادر نسيم الرئيس السيسي

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