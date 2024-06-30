مدرب بيراميدز السابق يقترب من تدريب التعاون السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي التعاون السعودي، تفاوض المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، من أجل تولى تدريب الفريق، خلال الموسم الجديد.

وقال ذكر الصحفي سيزار ميرلو عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: “رودولفو مارتين أروابارينا قريب جدًا من أن يكون المدرب الجديد لنادي التعاون السعودي”.

وأضاف ميرلو، أنه جاري التفاوض على التفاصيل النهائية بشأن توقيع عقد بين الطرفين لمدة عام واحد.

🚨Rodolfo Martín Arruabarrena está muy cerca de ser el nuevo entrenador del Al-Taawon FC de Arabia Saudita.

*️⃣Se negocian los detalles finales para que el "Vasco" firme contrato por un año. pic.twitter.com/jM02ynzGXA — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 28, 2024

وفي حال توليه المسئولية، فسيخلف أروابارينا، المدرب البرازيلي بريكليس تشاموسكا، التي رحل عن تدريب التعاون، بنهاية الموسم المنصرم.

ولا يرتبط أروابارينا بعقد مع أي ناد منذ رحيله عن تدريب المنتخب الإماراتي، في 30 يونيو عام 2023.

وسبق للمدرب الأرجنتيني، أن تولى تدريب أندية بوكا جونيورز، والوصل وشباب الأهلي الإماراتيين، والريان القطري.

كما سبق لأروابارينا - البالغ من العمر 48 عاما - أن تولى تدريب فريق بيراميدز، خلال الفترة ما بين نوفمبر 2020 حتي يونيو عام 2021.

وتمكن أروابارينا، من قيادة بيراميدز، نحو بلوغ نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية (2020-2021)، قبل أن يودع المنافسات على يد الرجاء البيضاوي المغربي.

وقاد أروابارينا، فريق بيراميدز، في 37 مباراة، فاز في 18 مباراة، مقابل 12 تعادلا، و7 هزائم.