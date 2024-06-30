الصافي عبد العال: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعكس محورية دور مصر في المنطقة

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي تضمنت رسائل عديدة حول قوة الاقتصاد المصري ومتانته والاصلاحات التي تمت فيه وجعلته وجهة للاستثمارات العالمية.

المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الكلمة شهدت رسائل شديدة الأهمية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون، وأن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، وأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتضمن التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام والزراعة، والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن عقد المؤتمر يؤكد إيمان الاتحاد الأوروبي بمحورية دور مصر كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، ويعكس قوة العلاقات بين الطرفين. فمصر اثبتت أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة وبما يحقق الأمن والاستقرار.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن عقد المؤتمر فيه مكسب اقتصادي كبير لمصر ويتيح عشرات المشاريع وآلاف من فرص العمل ويعزز علاقات مصر أوروبيا في مختلف المجالات.

على صعيد آخر أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر كاشفة عن حجم الإنجازات التي حققتها مصر في سبيل تشجيع الاستثمار وتأهيل البنية التحتية للمستثمرين، من خلال تأكيده على أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وحرصه على توضيح القطاعات التي يمكن للمستثمرين ضخ الأموال فيها، متوقعا أن يلبي المستثمرين الأوروبيين دعوة الرئيس السيسي بالاستثمار بقيمة 5 مليارات يورو.