تعيين 8768 بالقطاع الخاص والاستثماري في سوهاج ضمن "حياة كريمة"

شهدت محافظة سوهاج حراك كبير بعد ثورة ٣٠ يونيو في شتي المجالات فكانت لها نصيب الأسد في مشاريع حياة كريمة حتي أصبحت طاقة نور تعيد المحافظة من جديد في عدة مجالات أولها المجالات التعليمي حيث شهدت المحافظة 49 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 547 مليون جنيه، منها الانتهاء من 27 مدرسة، وتسليمها بتكلفة 251 مليون و100 ألف جنيه، وفرت 359 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى صيانة 80 مدرسة بتكلفة إجمالية 156مليون و500 الف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.



وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى أنه جاري العمل في 18 مدرسة بتكلفة 211 مليون و200 ألف جنيه؛ سوف تساهم في توفير 280 فصل دراسي جديد، كما تم اسناد 4 مدارس أخرى، بتكلفة 84 مليون و400 ألف جنيه؛ لتوفر 57 فصل دراسي.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2023م شهد تسليم 8 مدارس بمركز ومدينة سوهاج، بتكلفة 57 مليون، و816 ألف جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز المنشأة بتكلفة 21 مليون و188 ألف جنيه، كما تم تسليم 4 مدارس أيضا بمركز أخميم بتكلفة 25 مليون و993 ألف جنيه، وكذلك تسليم 4 مدارس بمركز طهطا، بتكلفة 29 مليون و304 ألف جنيه، وتسليم عدد 2 مدرسة بمركز المراغة، بتكلفة 8 مليون و679 ألف جنيه، وتم تسليم 2 مدرسة أيضا بمركز جرجا، بتكلفة إجمالية 9 مليون و622 ألف جنيه، وتسليم مدرسة بمركز دار السلام، بتكلفة 3 مليون و651 ألف جنيه، وايضا تسليم مدرسة بمركز البلينا بتكلفة 2 مليون و804 ألف جنيه.



كما أوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن المحافظة شهدت انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من إنجاز 20 مشروعا جديدا بتكلفة 2 مليار و227 مليون جنيه لخدمة 3 مليون نسمة بمختلف مدن وقرى المحافظة، منها 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب، و10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحي، وذلك ضمن مجهودات الدولة ورؤية مصر 2023 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية جميع أرجاء المحافظة بخدمات مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية والحكومة نحو تنمية وتطوير محافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.



تعيين 8768 شابا وفتاة بالقطاع الخاص والاستثماري.. وصرف أكثر من 22 مليون جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة الغير منتظمة بسوهاج



وفي مجال الاستثمار والأعمال شهدت محافظة سوهاج قيام مديرية العمل بسوهاج بتعيين عدد 8768 شابا وفتاة، من بينهم 225 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، بالإضافة إلى استخراج عدد " 30083 " شهادة قيد " كعب عمل "، منهم " 607 " شهادة قيد لذوي الإعاقة، واستخراج عدد 8473 شهادة قياس مستوى مهارة، وترخيص مزاولة مهنة.



وقال الدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة أنه في مجال رعاية العمالة الغير منتظمة فإن إجمالي المسجلين المشتغلين بقاعدة البيانات بلغ " 12985 " عامل، وقد بلغ إجمالي مبالغ الرعاية الصحية والإجتماعية، والمنح الدورية المنصرفة للعمال 22 مليون و58 ألف و646 جنيه، منها " 19 مليون، و101، و500 جنيه" منح دورية للعمال المسجلين بالقاعدة " منح المولد النبوي الشريف، وعيد الفطر المبارك، عيد العمال، ومنحة عيد الأضحى المبارك"، كما تم صرف منح مواليد عدد 603 عامل بمبلغ مليون و207 ألف جنيه، وتم صرف منح زواج لعدد 115 عامل بمبلغ 345 ألف جنيه، ومنح إعانة وفاة أحد الأقارب لعدد 125 عامل بمبلغ 250 ألف جنيه، وتم صرف منح إعانة وفاة العمل لعدد 35 عامل بمبلغ 350 ألف جنيه، وتم صرف منح استثنائية لوفاة عدد 2 عامل بمبلغ 210 ألف جنيه" بوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه، منحة استثنائية بقيمة 10 آلاف جنيه؛ بإجمالي 560 ألف جنيه تم صرفها لوفاة العمال، فضلًا عن صرف 595 ألف و146 جنيه رعاية صحية لعدد 1331 عامل ما بين إجراء عمليات كبري وصغري وصرف أدوية.



وأضاف "أبوزيد" عن ما تم إنجازه خلال عام 2023م الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 4597 منشأة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 1059 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 750 محضر سلامة لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة لعدد 3089 منشأة، وإحالة عدد 166 منشأة للسلطة المختصة.



وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 402 شكوى عمالية، تم تسوية 51 منها وديًا، وإحالة 149 للمحكمة العمالية، و 131 شكوي مازالت تحت البحث والدراسة، و71 آخرين.



وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل 23 دورة تدريبية، بمراكز التدريب المهني بنطاق المحافظة على مهن " الفندقة الشاملة، التسويق الإلكتروني، صيانة المحمول، والحاسب الآلي، إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، المساحة والخرائط، الخياطة والتفصيل، المشغولات اليدوية"، ليصل جملة أعداد المتدربين إلي 381 متدرب، كما تم تدريب 100 بالورش على مهن مختلفة من خلال برنامج التدرج المهني.



وفي مجال التشغيل الخارجي قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بمراجعة وتسليم 50 عقدا للعمل بدولة المملكة العربية السعودية، وعدد 30 عقدا للعمل بدولة الأردن.



وبالنسبة لمجال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص فقد تم عقد 52 ندوة خاصة بالمرأة في مجال " المساواة بين الجنسين، العنف بأشكاله وكيفية القضاء عليه، تنظيم الأسرة والمحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة، حقوق المرأة وواجباتها طبقا لقانون العمل والقرارات الوزارية، الاتفاقيات الدولية، حضرها 1070 من العاملين بالمنشآت ذكور وإناث، كما تم عقد 49 ندوة خاصة بالسكان، حضرها عدد 842 عامل وعاملة.



وفي مجال تشغيل ورعاية عمال المخابز، فقد تم تسجيل عدد 12 مخبز بلدي وسياحي جديد، وتم تحرير عدد 271 عقد عمل جديد لعمال المخابز . قيام الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 11 محطة مياه شرب بقيمة 73 مليون جنيه، و23 محطة صرف صحى بقيمة 27 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 5 الاف بوش حريق بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء أسوار للمحطات بقيمة 18 مليون جنيه.



وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى تستهدف 181 قرية بسوهاج شهدت تقدما كبيرا فى نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تبلغ 1144 مشروعا تشمل " 8 محطات معالجة، 18 محطة مياه شرب، 197 محطة رفع، 197 خطوط طرد، 181 شبكات انحدار، خطوط ناقلة، 181 شبكات مياه، وحدات إزالة حديد ومنجنيز" باستثمارات تتخطى 26 مليار جنيه، يستفيد منها 4 مليون نسمة تقريبا.



وأضاف رئيس مياه سوهاج أنه فى قطاع المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 317 الف عينة مياه شرب، وغسيل شبكات باطوال 9757 كيلو متر، والرقابة على 6500 منشأة صناعية، والحصول على 68 موافقة بيئية للمشروعات، وشراء اجهزة معملية وكيماويات بقيمة 23 مليون جنيه.