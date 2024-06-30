37877 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37877 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و86969 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 43 مواطنًا، وإصابة 111 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أن آلاف الشهداء والضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.