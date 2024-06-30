الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يعلن رحيل ثلاثي الفريق وتجديد عقد أزبيليكويتا

أتلتيكو
أتلتيكو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسميًا، اليوم الأحد، رحيل ثلاثي الفريق ماريو هيرموسو وممفيس ديباي وجابرييل باوليستا عن صفوف الفريق بنهاية عقدهم.

وقال البيان الرسمي: “سيواجه ماريو هيرموسو وممفيس ديباي وجابرييل باوليستا مرحلة احترافية جديدة بدءًا من العام المقبل ولن يستمروا في ارتداء اللونين الأحمر والأبيض”.

هيرموسو  يغادر بعد 5 مواسم حافلة

يغادر ماريو هيرموسو المدافع المدريدي النادي بعد خمسة مواسم، لعب خلالها 174 مباراة رسمية وسجل 10 أهداف، وتناوب بين مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وكان لاعبًا أساسيًا في الفوز بلقب الدوري 2020/21.

 وقال البيان من جانبه، وصل المهاجم الهولندي  في يناير 2023، ولعب كلاعب لأتلتيكو 40 مباراة رسمية وسجل 13 هدفا، من بين هذه الأهداف، بعضها سيبقى إلى الأبد في أذهان الجماهير، مثل الهدف الذي وقعه ضد إنتر في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأخير أو الهدف الرائع ضد غرناطة في اليوم الأول من الدوري الإسباني 2023/24.

 وأوضح النادي، قلب الدفاع البرازيلي  عزز خط الدفاع في السوق الشتوية الماضية، حيث شارك في خمس مباريات وساهم بخبرته حتى نهاية الموسم، وفي نفس الإطار جدد النادي عقد مدافعه الإسباني سيزار أزبيليكوتا حتى يونيو 2025.

أتلتيكو اتلتيكو مدريد ديباي باوليستا هيرموسو

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