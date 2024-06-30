الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاء عامر لـ"الدستور": 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب وأنقذت مصر من الإرهاب

وفاء عامر
وفاء عامر

هنأت الفنانة وفاء عامر، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها جاءت بقيادة وطنية مخلصة وبرغبة وتكاتف وإرادة الشعب المصري.

وفاء عامر: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب

وأضافت وفاء فى تصريحات خاصة لـ "الدستور": الشعب المصري لديه إرادة وعزيمة قوية، فقد انتصر بدعم الجيش العظيم على التطرف والإرهاب وأصحاب الأفكار العقيمة، لينقذوا مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونجح الشعب في استعادة مصر الحبيبة التى ذكرت فى القرآن الكريم وحفظها الله من كل شر وعبروا بها من الفوضى إلى الأمن والأمان والاستقرار.

ثورة 30 يونيو أثبتت لشعوب العالم ترابط المصريين وحبهم للوطن

وشدد وفاء، على أن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من الإرهاب، وأثبتت لشعوب العالم كله قوة وترابط المصريين وحبهم لوطنهم، فقد ظلوا متماسكين مترابطين متحدين رافضين حكم الإرهاب، مؤكدين أنه لا يمكن لأحد قهر الشعب المصري إطلاقًا.

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