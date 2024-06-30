أغاني وطنية وفيلم تسجيلي.. مطروح تحتفل بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب والدكتورة أم العز بريك السنينى مدير عام الإدارة العامة لإعلام الاسكندرية ومطروح، وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، والقيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية والشباب بمطروح وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح.

ورصدت الدستور، الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلي عن ثورة 30 يونيو وكيف استعادت مصر مكانتها تحت قيادة الرئيس السيسى

وحاملين أعلام مصر.. قدم كورال مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية أغاني وطنية احتفالا بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة

_ثورة 30 يونيو المجيدة





وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الاحتفالية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ مصر الحديثة وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها ويبنيها سوى أبنائها بإرادتهم ووعيهم بأوطانهم مع استعادة روح الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع بعدما استطاع الشعب المصرى بكافة طوائفه أن يعلن الصمود والتحدى، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدً واحدةً مع القوات المسلحة درع الوطن لتنجو مصر بفضل الله وقيادتها الحكيمة، وتلاحم أبنائها.

وأشار إلى أنه خلال 10 سنوات استعادت مصر كرامتها ومكانتها محليًا وإقليميًا ودوليا، مع تحقيق الاستقرار والأمن وثورة البناء والتنمية لتكون الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر تزداد يوم بعد يوم مع مسئولية ومشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن، مؤكدا أن مطروح تعد نموذجًا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كانت حلم.

1000305937

1000305907

1000305904

1000305919

1000305934

1000305940

1000305913

1000305910

1000305922

1000305925

1000305931

1000305916

1000305928