الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أغاني وطنية وفيلم تسجيلي.. مطروح تحتفل بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت محافظة مطروح  بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور  أحمد يحيى  رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، واللواء  أشرف إبراهيم السكرتير العام، النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب والدكتورة  أم العز  بريك السنينى مدير عام الإدارة العامة لإعلام الاسكندرية ومطروح، وخلود رفعت مدير مركز إعلام مطروح، والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ  مطروح ، والقيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية والدينية والشباب  بمطروح وذلك بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بمطروح.

 

ورصدت الدستور، الاحتفالية التي بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم عرض فيديو تسجيلي عن ثورة 30 يونيو وكيف استعادت مصر مكانتها تحت قيادة الرئيس السيسى

 

وحاملين أعلام مصر.. قدم كورال مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية أغاني وطنية احتفالا بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة 

_ثورة 30 يونيو المجيدة

 

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال الاحتفالية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة تعد أهم حدث في تاريخ  مصر الحديثة وخير دليل على أن الأوطان لا يحافظ عليها ويبنيها سوى أبنائها بإرادتهم ووعيهم بأوطانهم مع استعادة روح  الوحدة والتآلف ضد قوى الشر والظلام ورفض الاستقطاب فالوطن للجميع بعدما استطاع الشعب المصرى بكافة طوائفه أن يعلن الصمود والتحدى، وأن يستعيد الوطن بتلاحمه وتكاتفه يدً واحدةً مع  القوات المسلحة درع الوطن لتنجو  مصر بفضل  الله وقيادتها الحكيمة، وتلاحم أبنائها.

 

وأشار إلى أنه خلال 10 سنوات استعادت مصر كرامتها ومكانتها محليًا وإقليميًا ودوليا، مع تحقيق الاستقرار والأمن وثورة البناء والتنمية لتكون الجمهورية الجديدة رغم ما يحيط بنا من تحديات ومخاطر تزداد يوم بعد يوم مع مسئولية ومشاركة الجميع في بناء وحماية الوطن، مؤكدا أن مطروح تعد نموذجًا لما يتم في ظل الجمهورية الجديدة بجهد وسواعد وعقول مصرية خالصة حيث كان لها حظ كبير لمشروعات قومية وتنموية كانت حلم.

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