"الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا حول مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول "مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية " بمحطة بحوث سخا خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو 2024.

زيادة درجة الوعي حول الحشائش والخسائر التى تحدثها للإنتاج الزراعى وكيفية مكافحتها

وتقام الدورة التدريبية بإشراف الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وتهدف هذه الدورة إلى تعظيم الدور الإرشادي للمساهمة فى زيادة درجة الوعي الخاصة بالحشائش والخسائر التى تحدثها للإنتاج الزراعى وكيفية مكافحتها ومدى تأثير التغيرات المناخية عليها وعلى كفاءة مبيدات الحشائش صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، مشيرا إلى أن الدورة تهدف لتدريب 30 متدربا من الباحثين بالمعاهد والمعامل المختلفة وكذا المهندسين بمحطة بحوث سخا.

أبرز الموضوعات التي تتضمنها الدورة

وأشار الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، بأن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024، وستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها للإنتاج الزراعي في مصر وتأثير التغيرات المناخية على إنتشار الحشائش والاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش والتأثيرات الاليلوباثية ودورها فى مكافحة الحشائش والتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الترع والقنى والمصارف.

وأضاف روكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، بأنه سوف يحاضر فى هذه الدورة نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش بمحطة بحوث سخا.

وفي هذا السياق قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لأكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية، إن الأكاديمية تنظم عدة دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتأهيل الباحثين بالمركز لسوق العمل