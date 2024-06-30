الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تنظم برنامجا تدريبيا حول مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية

جريدة الدستور

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  دورة تدريبية حول "مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية " بمحطة بحوث سخا خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو 2024.

زيادة درجة الوعي حول الحشائش والخسائر التى تحدثها للإنتاج الزراعى وكيفية مكافحتها

وتقام الدورة التدريبية بإشراف الدكتور محمد عطوة مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وتهدف هذه الدورة إلى تعظيم الدور الإرشادي للمساهمة فى زيادة درجة الوعي الخاصة بالحشائش والخسائر التى تحدثها للإنتاج الزراعى وكيفية مكافحتها ومدى تأثير التغيرات المناخية عليها وعلى كفاءة مبيدات الحشائش صرح بذلك الأستاذ الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، مشيرا إلى أن الدورة تهدف لتدريب 30 متدربا من الباحثين بالمعاهد والمعامل المختلفة وكذا المهندسين بمحطة بحوث سخا.

 أبرز الموضوعات التي تتضمنها الدورة

وأشار  الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، بأن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024، وستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها للإنتاج الزراعي في مصر وتأثير التغيرات المناخية على إنتشار الحشائش والاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش والتأثيرات الاليلوباثية ودورها فى مكافحة الحشائش والتوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الترع والقنى والمصارف.

وأضاف روكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب، بأنه سوف يحاضر فى هذه الدورة نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش بمحطة بحوث سخا.

 وفي هذا السياق قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لأكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية، إن الأكاديمية تنظم عدة دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتأهيل الباحثين بالمركز لسوق العمل

الزراعة تنظم برنامج تدريبي حول مكافحة الحشائش المحاصيل

مواد متعلقة

وزير الزراعة يتفقد معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية

معامل الصحة الحيوانية تنظم ندوات إرشادية للمربين والمزارعين بالمحافظات

معهد بحوث الصحة الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية بكفرالشيخ

"البحوث الزراعية" ينفذ قافلة بيطرية علاجية مجانية فى سوهاج

"الزراعة" تنظم تدريبا للعاملين والمستفيدين من خدمات مشروع "سيل" بأسوان

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالأغذية يصدر تقريرا عن إنجازاته خلال 2024

تمويل مشروع البتلو وافتتاح منافذ بالمحافظات.. حصاد "الزراعة" فى أسبوع

المناخ الزراعي ينظم ندوة حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة وسبل التكيف معها

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون