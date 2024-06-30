الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مستقبل وطن" يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مع أهالي الفيوم

مستقبل وطن يحتفل
" مستقبل وطن " يحتفل بالذكري الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو

هنأت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفيوم، برئاسة أسامة الخولي أمين المركز وفؤاد أبو السعود أمين تنظيم المركز، أهالي المركز بالذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة بالشوارع والميادين، حيث انطلقت فرق من شباب الحزب لتوزيع الهدايا والأعلام والورود والمياه المثلجة بمختلف أرجاء المركز.

وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ أمين عام الحزب بالمحافظة وتحت إشراف النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب أمين التنظيم بالمحافظة، وتحت إشراف أيهاب كمال سعيد أمين مساعد المركز وبحضور محمد حميدة الروبي أمين شباب المركز، وعبد الرحمن حمدي الطويل أمين مساعد شباب المركز، ورجب رشوان أمين مساعد الأعلام بأمانة المركز ولفيف من شباب الحزب.

وطالبت أمانة مركز الفيوم أبناء المركز والمصريين جميعا بالتكاتف والتلاحم خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات الكبرى في شتى المجالات.

وهنأت أمانة مركز الفيوم الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالعيد الحادي عشر للثورة.

وأوضح الدكتور الخولي الآن بعد ١١ عامًا من ثورة ٣٠ يونيو وبعد ١٠ سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي المسئولية، نحن فخورون بأننا بلد الأمن والأمان في منطقة ملتهبة ومضطربة، لدينا دولة مدنية حديثة بعاصمة جديدة تضاهي العواصم العالمية، ولدينا ٢٦ مدينة جديدة أخرى، كما أن لدينا اقتصاد يقوم على أسس وقواعد سليمة تمكنه من مواجهة التحديات والأزمات العالمية الطارئة، ولدينا قاعدة صناعية وزراعية ضخمة وبنية أساسية صلبة يمكن الانطلاق منها لبناء مشروعات تحقق الخير وتفتح أبواب الأمل لكل المصريين.

وعقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع المسؤولين المعنيين بملف التصالح لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023. وتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، وشدد على تسريع وتيرة العمل والأداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.

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مستقبل وطن ثورة ٣٠ يونيو الذكري الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو مركز الفيوم الفيوم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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