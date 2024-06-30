الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة استقرارًا ملحوظًا بداية تعاملات اليوم الاحد 30 يونيو 2024 بالتزامن الذكري ال 11  لثورة 30 يونيو المجيدة، ليسجل متوسط 12.80 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودي اليوم الاحد 30 يونيو 2024 بكافة البنوك

يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية والتي جاءت كما يلي:-

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 30 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.78 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.79 للشراء 12.82 للبيع.


سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.79 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.73 للشراء ونحو 12.82 للبيع.

سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.83 للشراء ونحو 12.86 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.76 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.80 للشراء ونحو 12.81 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.83 للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 30 يونيو 2024.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 30 يونيو 2024 بكافة البنوك سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

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