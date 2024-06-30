الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. وموعد الإعلان عنها

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2024

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 محور اهتمام ملايين من الأسر المصرية حاليا لمعرفة درجات الطلاب وذلك عقب انتهاء الامتحانات للعام الدراس الحالي 2023 - 2024 بكافة أنواعه (الصناعي، التجاري، الزراعي، …) في جميع محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعلن للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (من هنا) والتي خصصتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة الأمور الخاصة بطلاب الدبلومات بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات حيث يمكن للطلاب أدخال كافة بياناتهم الشخصية لمعرفة درجاتهم في الامتحانات التي انطلق يوم السبت الموافق 8 يونيو وانتهت يوم الخميس الماضي الموافق 27 يونيو 2024 في كافة محافظات الجمهورية.

ويكون توزيع درجات الطلاب وفقا للنظام التعليم حيث يكون المجموع الكلي للتعليم الصناعي نظام 5 سنوات 1000 درجة والمجموع الكلي لنظام التعليم الثلاث سنوات 700 درجة ونظلن التعليم نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج 570 درجة.

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الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

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نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس

موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في الدرجات في كافة المواد الدراسية حتى يستطيع الطالب الالتحاق بالكلية التي يرغب بها وفقا لتنسيق الدبلومات حيث تخصص وزارة التعليم العالي نحو 10 % من المقاعد في الكليات المتاحة لهم.

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة بشكل رسمي وإعلان أسماء الأوائل في جميع الشعب من خلال مؤتمر صحفي يعقبها نشر كافة درجات الطلاب عبر الموقع.

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