الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين لحيازتهما هيروين غرب الإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت نيابة العامرية الأولى في الإسكندرية تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بالمخدرات. تمت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عاطلين، أحدهما لديه سجل جنائي يتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وهما يتخذان من دائرة قسم شرطة العامرية الأولى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم وضع كمين بعد تقنين الإجراءات وتم القبض عليهما عند تواجدهما في دائرة قسم شرطة العامرية الأولى بمحافظة الإسكندرية وبعد تفتيشهما، عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وبعد مواجهتهما، أقروا بما جاء في التحريات. تم إصدار المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة للتحقيقات.

حبس عاطلين غرب الاسكندرية الهيروين مخدر نيابة العامرية أمن الأسكندرية

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