كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة انطلاقة نحو المستقبل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة انطلاق وشرارة نحو المستقبل، ولا نستطيع إحصاء كم المشروعات التنموية التي حدثت داخل مصر على مدار 11 عاما من مشروعات قومية عملاقة في كل ربوع مصر.

وأضاف "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية له على قناة DMC: "مصر بوحدة شعبها وترابطه وقوة جيشها استطاعت أن تعبر العديد من التحديات خلال السنوات القلية الماضية، ما تم في ملف العشوئيات الخطرة والنقلة الحضارية التي تمت في هذا الملف، وكذلك ملف فيروس سي الذي حققت فيه مصر طفرة هائلة في تحقيقه، الدولة المصرية أهم وأضخم مشروع تنموي في عصرها الحديث وهو مشروع حياة كريمة الذي غير وجه الحياة في كل ربوع مصر".

وتابع: "مصر حققت نجاحا هائلا في قطاع الإسكان وصعوبة حصول المواطن على وحدة سكنية، اليوم أصبح لدينا وحدات للإسكان الاجتماعي، والمتوسط والفاخر، يناسب كل الفئات، وأصبحت الدولة فاعلة في تطبيق واحدة من أهم حقوق الإنسان وهي توفير مسكن ملائم لكل مواطن".