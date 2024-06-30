رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وجاء في البرقية: “بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الجامعة وجميع منسوبيها، أتقدم بأسمى عبارات التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الحادي عشر من ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الوطنية التي جسدت روح التحدي والإرادة لشعب أبي، وقف شامخا أمام قوى الشر الضالة التي أرادت تقسيم البلاد وتغيير هوية أمة عريقة ومحو تاريخها الجليل”، مؤكدًا خلال رسالته أن ثورة 30 يونيو ستظل على مر الزمان شاهدة عيان على بطولات وتضحيات الشعب المصري، وملحمة خالدة أظهرت التلاحم الفريد بين الشعب ومؤسساته المختلفة للوقوف ضد المعتدين، ورمز للعزيمة والإصرار على تصحيح المسار نحو دولة ديمقراطية، تدعو للسلام والخير والتنمية، ورساء قواعد الجمهورية الجديدة، متعهدًا باستمرار العمل والعطاء ومواصلة مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وينعم عليها بالخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية... وفقكم الله سيادة الرئيس وسدد خطاكم وأعانكم لما فيه خير للبلاد والعباد".

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تكليف (125) أخصائي تمريض من دفعة 2022 للعمل بمستشفيات سوهاج الجامعية، لتغطية احتياجات المستشفيات وسد العجز في أعداد أعضاء الهيئة التمريضية. وأكد أن قرار التكليف جاء بناءً على اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لجهود الفرق الطبية وخاصة هيئة التمريض في خدمة المرضى وتطوير الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، إلى جانب دورهم الإنساني في مختلف مراحل علاج المرضى.

وأشار رئيس الجامعة إلى تطور ملحوظ في ملف التمريض في الآونة الأخيرة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، حيث تحرص وزارة الصحة والهيئات التابعة لها على تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام للفرق التمريضية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء التمريضي داخل المؤسسات الصحية، لضمان التطوير المستمر لمهنة التمريض، والتأكد من حصول المرضى على رعاية صحية متميزة.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية بسوهاج تشهد زيادة واسعة من قبل المترددين عليها يوميًا، لذا تسعى إدارة الجامعة إلى سد العجز في الكادر التمريضي وتحقيق التوازن بين أعداد المرضى المتزايد ومقدمي الخدمات الطبية والتمريضية. وتمنى للمكلفين الجدد التوفيق والنجاح في أداء عملهم السامي بمهنة التمريض.