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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاحد 30-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ارتفع البحث عن سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 خلال منتصف التعاملات على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا مقابل الجنيه المصري، وبلغ متوسط سعره نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في مصر 

خلال منتصف التعاملات استقر سعر الدولار اليوم الاحد 30 يونيو 2024 في البنوك المصرية نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاحد في البنوك المصرية 

نقدم خدمة إخبارية على مدار اليوم لمعرفة سعر صرف الدولار والعملات، الاجنبية وفقًا لآخر تحديث في البنوك خلال منتصف التعاملات، فقد بلغ متوسط سعره استقرارًا نحو 47.96 للشراء و48.10 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

سعر صرف الدولار اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات، مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي؟

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر الدولار اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاحد

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 30 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال منتصف التعاملات، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار نحو 47.96 جنيه للشراء، و48.10 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.76 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيه للشراء، و61.43 جنيه للبيع

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كم سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي؟

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