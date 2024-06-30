ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45034 طن تشمل: 14900 طن يوريا و4200 طن مولاس و2825 طن رمل و84 طن كلينكر و1327 طن أسمنت ابيض و21698 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 81297 طن تشمل: 18100 طن قمح و2161 طن خشب زان و7050 طن خردة و3224 طن حديد و41243 طن ذرة و8845 طن سكر و2203 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 674 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 43150 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136030 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2416 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وبني سويف و2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من ميناء الدخيلة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5531 حركة.



كما استقبل السفينة (WADI ALKARNAK) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

واستقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها.