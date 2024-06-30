جيش الاحتلال يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا

قالت القناة 12 العبرية اليوم، إن جيش الاحتلال وسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على إنجازاته برفح.

محور فيلادلفيا

وتابعت القناة 12 الإسرائيلية انه من المقرر بناء معبر ‎رفح في موقع جديد قرب كرم أبو سالم حيث تلتقي الحدود مشيرة إلى أنه سيكون هناك دور مشترك لإسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين في إدارة معبر ‎رفح الجديد.

وأردفت القناة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن عملية ‎رفح وصلت وضعا يسمح بسحب القوات تكتيكيا دون المساس بالإنجاز.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء السبت، إن جنودًا من الكتيبة 46 في الجيش الإسرائيلي قاموا بتفجير ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نسف ميدان الشهداء (الساحة الرئيسية لمدينة رفح)، تم من قِبل جنود الاحتياط التابعين للسرية "أ" من الكتيبة 46.