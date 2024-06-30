الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يوسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا

غزة
غزة

قالت القناة 12 العبرية اليوم، إن جيش الاحتلال وسع المنطقة العازلة على طول 14 كم من محور فيلادلفيا لتدمير الأنفاق والحفاظ على إنجازاته برفح.

txt

القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف مناطق مختلفة فى غزة

محور فيلادلفيا

وتابعت القناة 12 الإسرائيلية انه من المقرر بناء معبر ‎رفح في موقع جديد قرب كرم أبو سالم حيث تلتقي الحدود مشيرة إلى أنه سيكون هناك دور مشترك لإسرائيل ومصر والفلسطينيين والأمريكيين في إدارة معبر ‎رفح الجديد.

وأردفت القناة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن عملية ‎رفح وصلت وضعا يسمح بسحب القوات تكتيكيا دون المساس بالإنجاز.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء السبت، إن جنودًا من الكتيبة 46 في الجيش الإسرائيلي قاموا بتفجير ميدان الشهداء وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نسف ميدان الشهداء (الساحة الرئيسية لمدينة رفح)، تم من قِبل جنود الاحتياط التابعين للسرية "أ" من الكتيبة 46.

رفح الجديدة رفح الجديد قصف معبر كرم أبو سالم كرم أبو سالم التجاري حرب غزة إجراء انتخابات خلال حرب غزة

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون