تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1095 شاحنة و215سيارة حيث شملت حركة الواردات 8000 طن بضائع، 560 شاحنة و192 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 535 شاحنة و23 سيارة.

تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا وامل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وسينا، فيما استقبل الميناء السفينتين الحرية2 وALCUDIA EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهى امل، سينا وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورفيق مغادرة السفينة HONDST1 علي متنها 1000 طن مواد غذائية متجهة الي السودان.

كما تم بميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه وتم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2،5 مليار جنيه جاري إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3،5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 4.495 مليار جنيه وجاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة 270 الف م2 بتكلفة 2 مليار جنيه.

وكذا يتم التطوير والتجديث لعدد من الموانى منها موانئ البحر الأحمر، ميناء السخنة، ميناء جرجوب البحري، ميناء العريش البحري،وجاري تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6،3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8،6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و17 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية.