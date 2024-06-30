الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شخص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا في عابدين

ضبط شخص
ضبط شخص

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة واتخاذه من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات في العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية -على خلاف الحقيقة-.

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الداخلية توجه قوافل إنسانية وطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

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الداخلية: ضبط سيدة حاولت اختطاف طفل من والدته داخل محل بالغربية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات – عدد من الأكلاشيهات خاصة بالكيان – مطبوعات دعائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصب كيانا تعليميا عابدين الداخلية مكافحة الجريمة جرائم الأموال العامة

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