الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة شخصين في تصادم “تريلا” مع سيارة ملاكي بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر جراء حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ملاكي قرب مدخل سامي سعد في أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ملاكي قرب مدخل سامي سعد بأبوصوير، ما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر.

 

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وفرضت الأمن كردونًا أمنيًا في مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب لمجمع الإسماعيلية الطبي -التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة فايد برفع حطام السيارة.

فيم تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المجمع الطبي بالاسماعيلية، تحت تصرف النيابة.

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