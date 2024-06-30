الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عصابات السرقات فى عدة محافظات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من "عاطل، ميكانيكى- مقيمين بدائرة مركزى شرطة (دمنهور وأبوحمص)- لهما معلومات جنائية" تخصص نشاطه فـى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 3 وقائع بدائرة مركزى شرطة "شبراخيت، دمنهور" وأرشدا عن المسروقات.

وفي مديرية أمن أسيوط تمكنت الحملات من ضبط "عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط" لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من داخل محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط" وبحوزته المسروقات، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة. 

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ونجحت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط "سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر" لقيامه بارتكاب واقعة سرقة "مبالغ مالية" من داخل مسكن "كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس" وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها بمسكنه. 

وفي مديرية أمن قنا تمكنت الحملات من ضبط عاطل، له معلومات جانئية، مقيم بدائرة قسم شرطة قنا، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل مدرسة كائنة بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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