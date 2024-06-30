الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطتي المراغي والبنك الدولي لمتابعة سير العمل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطتي رفع صرف صحي المراغي والبنك الدولي بمنطقة غرب أسيوط وذلك لمتابعة سير العمل والحفاظ على الأصول بالمحطات.

رافقه خلال الجولة المهندس بهاء ابو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية ورئيس قطاع الدعم الفني، والمهندس وحيد فهمى الاستشاري الفني للشركة والمهندس كريم مدير منطقة غرب.

 

محطة المراغي تخدم ثلث سكان مدينة أسيوط

وأوضح رئيس الشركة أن محطة رفع صرف صحى المراغي تصل طاقتها التصميمية إلى 680 ل / ث، لتضم المحطة 4 طلمبات رفع  ثلاث طلمبات منها تصرف 170ل/ث رفع 42م والطلمبة الأخيرة تصرف 200ل/ث، تم إدخالها الخدمة للسيطرة على التصرفات العالية الواردة للمحطة، وتخدم محطة المراغى منطقة سيد وغرب البلد وترعة الملاح ونائلة خاتون والفواخير وهو ما يجعل المحطة تخدم ما يقرب من ثلث سكان مدينة أسيوط.

إعادة تأهيل للمحطة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب

وأشار "الشرقاوي"، إلى أنه يجرى عمل إعادة تأهيل للمحطة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2، الممول من بنك التعمير الألماني KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO، وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

 

كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحى البنك الدولي يوجد بها 4 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة  200 لتر / ث لرفع 70 متر، ويوجد بالمحطة خطتي طرد بقطر 500 مل، يصب أحدهما على محطة معالجة طاقتها التصميمية 70 ألف م٣ / اليوم والثانية تصب في محطة معالجة طاقتها التصميمة 60 ألف م٣ / اليوم، والتي تخدم مناطق " المعلمين -الأربعين – السادات- درنكة – نزلة عبد اللاه "، وجاء ذلك ضمن خطة التفقدات الدورية لمتابعة سير العمل والوقوف على الملاحظات والعمل على حلها، مع ضرورة الاهتمام بالموقع العام.

WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.17 PM
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.17 PM
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.16 PM
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.16 PM
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.15 PM
WhatsApp Image 2024-06-30 at 1.13.15 PM
المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد محطتي رفع صرف صحي المراغي بمنطقة غرب أسيوط للسيطرة على التصرفات العالية الواردة للمحطة

مواد متعلقة

بدء ترفيق المنطقة الاستثمارية للصناعات والمحاصيل الزراعية بأسيوط

ضمن "حياة كريمة".. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مجمعات الخدمات ومراكز الشباب بساحل سليم

جدل واسع بأسيوط بعد انتشار فيديو لطالبة بكلية التربية الرياضية تحتفل بتخرجها.. والجامعة ترد

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المقاولون العرب بالقرى

رفع 700 طن مخلفات خلال حملات نظافة وتأهيل الطرق بقرى 5 مراكز فى أسيوط

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

مصر تجدد حظر تصدير السكر المحلى للخارج لمدة 3 أشهر

فيديو محاولة اختطاف طفل من "سوبر ماركت".. ماذا حدث للمتهمة؟ (فيديو)

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

جلال حمام

تغييرات بحجم الجمهورية الجديدة

علي سعدة

ماذا ننتظر من التغيير الوزارى القادم؟

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون