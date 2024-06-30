رئيس "مياه أسيوط" يتفقد محطتي المراغي والبنك الدولي لمتابعة سير العمل

تفقد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، محطتي رفع صرف صحي المراغي والبنك الدولي بمنطقة غرب أسيوط وذلك لمتابعة سير العمل والحفاظ على الأصول بالمحطات.

رافقه خلال الجولة المهندس بهاء ابو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية ورئيس قطاع الدعم الفني، والمهندس وحيد فهمى الاستشاري الفني للشركة والمهندس كريم مدير منطقة غرب.

محطة المراغي تخدم ثلث سكان مدينة أسيوط

وأوضح رئيس الشركة أن محطة رفع صرف صحى المراغي تصل طاقتها التصميمية إلى 680 ل / ث، لتضم المحطة 4 طلمبات رفع ثلاث طلمبات منها تصرف 170ل/ث رفع 42م والطلمبة الأخيرة تصرف 200ل/ث، تم إدخالها الخدمة للسيطرة على التصرفات العالية الواردة للمحطة، وتخدم محطة المراغى منطقة سيد وغرب البلد وترعة الملاح ونائلة خاتون والفواخير وهو ما يجعل المحطة تخدم ما يقرب من ثلث سكان مدينة أسيوط.

إعادة تأهيل للمحطة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب

وأشار "الشرقاوي"، إلى أنه يجرى عمل إعادة تأهيل للمحطة ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي IWSP2، الممول من بنك التعمير الألماني KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والمفوضية الأوروبية EU، ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO، وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يستهدف تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد رئيس الشركة محطة رفع صرف صحى البنك الدولي يوجد بها 4 طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة 200 لتر / ث لرفع 70 متر، ويوجد بالمحطة خطتي طرد بقطر 500 مل، يصب أحدهما على محطة معالجة طاقتها التصميمية 70 ألف م٣ / اليوم والثانية تصب في محطة معالجة طاقتها التصميمة 60 ألف م٣ / اليوم، والتي تخدم مناطق " المعلمين -الأربعين – السادات- درنكة – نزلة عبد اللاه "، وجاء ذلك ضمن خطة التفقدات الدورية لمتابعة سير العمل والوقوف على الملاحظات والعمل على حلها، مع ضرورة الاهتمام بالموقع العام.

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