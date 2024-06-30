فلسطين تطلب انعقاد الجامعة العربية لبحث مواجهة جرائم الإبادة الإسرائيلية

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، الأحد، إنه تم طلب عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، لبحث جرائم الإبادة الجماعية.

وأضاف العكلوك في بيان اليوم، إن طلب عقد الاجتماع جاء في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين، تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.

وأكد "العكلوك" أن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية، جاء لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني.

مسئول أممي: الدمار الشديد فى قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية

وسبق، وقال عضو اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، كريس سيدوتي، إن قطاع غزة يعاني بشدة جراء نقص الماء والغذاء، وهناك حاجات مُلحة لسكان قطاع غزة، بسبب العجز في المواد الغذائية ونقص المياه والطاقة، والخدمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من المواطنين في غزة لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة بسبب العجز الشديد في المواد الغذائية.

ولفت إلى أن وجود 37 مليون طن من الركام الذي يحاصر قطاع غزة، جعل من المستحيل الاستمرار في إدخال المساعدات في ظل هذا الدمار، الذي يعوق عمل الفرق الطبية، مؤكدًا أن الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية.

والسبت، جدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، دعوته لمجلس الأمن الدولي، لاتخاذ إجراء عاجل لإنفاذ قراراته بضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان الامتثال للقانون الدولي.