الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، وذلك بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إجراء تغيير شامل في نظام المسابقة.

سيُشارك 32 فريقًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وذلك لأول مرة، وعلى رأسهم النادي الأهلي.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

وتأتي الفِرق المُشاركة بواقع 12 فريقًا من قارة أوروبا، و6 من أمريكا الجنوبية، و4 من كل من آسيا وإفريقيا والكونكاكاف، بجانب فريق من أوقيانوسيا وآخر من البلد المستضيف.

وستكون الفِرق المشاركة في مونديال الأندية 2025، هي التي حققت اللقب القاري بين 2021 و2024، وذلك على النحو التالي:

1- تشيلسي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا 2021)

2- ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا 2022)

3- مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا 2023)

4- بايرن ميونخ الألماني (تصنيف أندية قارة أوروبا)

5- باريس سان جيرمان الفرنسي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

6- يوفنتوس الإيطالي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

7- إنتر الإيطالي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

8- بورتو البرتغالي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

9- بنفيكا البرتغالي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

10- بروسيا دورتموند الألماني (تصنيف أندية قارة أوروبا)

11- أتلتيكو مدريد الإسباني (تصنيف أندية قارة أوروبا)

12- ريد بول سالزبورج النمساوي (تصنيف أندية قارة أوروبا)

13- الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا 2021)

14- أوراوا ريد الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 2022-23)

15- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

16- أولسان هيونداي الياباني (تصنيف أندية قارة آسيا)

17- بالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس 2021)

18- فلامنجو البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس 2022)

19- فلومينينسي البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس 2023)

20- ريفير بليت الأرجنتيني (تصنيف أندية أمريكا الجنوبية)

21- الأهلي المصري (بطل دوري أبطال إفريقيا 2021)

22- الوداد المغربي (بطل دوري أبطال إفريقيا 2022)

23- الترجي التونسي (تصنيف أندية إفريقيا)

24- ماميلودي صن داونز (تصنيف أندية إفريقيا)

25- مونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف 2021)

26- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل الكونكاكاف 2022)

27- كلوب ليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف 2023)

28- باتشوكا المكسيكي (بطل الكونكاكاف 2024)

29- أوكلاند سيتي النيوزيلاندي (تصنيف أندية قارة أوقيانوسيا)

ويظل هناك مقعدين شاغرين لأمريكا الجنوبية، من بينهم مقعدًا لبطل النسخة الحالية لكوبا ليبرتادوريس، بجانب مقعد للفريق المستضيف.

نظام كأس العالم للأندية 2025 الجديد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، عن إجراء تغيير شامل في نظام كأس العالم للأندية 2025، وارتفاع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 32 فريق.

وسيتم تقسيم الفِرق إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فِرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16، ستُقام مباراة واحدة، على أن يتأهل الفائز للدور التالي مباشرة، كذلك لن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

موعد كأس العالم للأندية 2025

وأكد "فيفا" في بيان رسمي سابق، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، ستُقام خلال الفترة من 15 يونيو 2025 وحتى يوم 13 يوليو من العام ذاته.

ومن المقرر أن تُقام النسخة 21 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية.