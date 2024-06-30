رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية: نخدم العلم الأكاديمى والمهنى (فيديو)

قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الجامعة أنشئت بقانون 72 لعام 2019، مشددًا على أن الجامعات التكنولوجية تخدم العلم الأكاديمي والعلم المهني، وهو ما تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجوهري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى العمل على إنشاء 10 جامعات لخدمة سوق العمل، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعمل دراسة جدوى بخصوص التخصصات التكنولوجية المختلفة.

التخصصات الموجودة بالجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب لسوق العمل

وأشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إلى أن الرئيس السيسي تفقد الجامعة العام الماضي، وكانت زيارة موفقة واطلع على مستوى الطلاب لدينا، حيث إن التخصصات الموجودة في الجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب لسوق العمل، خاصة أن تلك الجامعات تعتمد على الصناعات في مختلف المجالات، وإدخال التكنولوجيا بها.

وأكد رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن كل تخصص في الجامعات التكنولوجية يخدم المنطقة الموجودة فيها، مثل تكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات الزراعية والصناعات الغذائية، و40% من الصناعات الغذائية في الإسكندرية موجودة لدينا في برج العرب، ولدينا تكنولوجيا العلوم الصحية وبرامج للصناعات الدوائية التي تدعم شركات الدواء.