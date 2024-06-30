الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية: نخدم العلم الأكاديمى والمهنى (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إن الجامعة أنشئت بقانون 72 لعام 2019، مشددًا على أن الجامعات التكنولوجية تخدم العلم الأكاديمي والعلم المهني، وهو ما تحتاجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجوهري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه جرى العمل على إنشاء 10 جامعات لخدمة سوق العمل، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعمل دراسة جدوى بخصوص التخصصات التكنولوجية المختلفة.

التخصصات الموجودة بالجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب لسوق العمل

وأشار رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، إلى أن الرئيس السيسي تفقد الجامعة العام الماضي، وكانت زيارة موفقة واطلع على مستوى الطلاب لدينا، حيث إن التخصصات الموجودة في الجامعات التكنولوجية تؤهل الطالب لسوق العمل، خاصة أن تلك الجامعات تعتمد على الصناعات في مختلف المجالات، وإدخال التكنولوجيا بها.

وأكد رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، أن كل تخصص في الجامعات التكنولوجية يخدم المنطقة الموجودة فيها، مثل تكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الجرارات الزراعية والصناعات الغذائية، و40% من الصناعات الغذائية في الإسكندرية موجودة لدينا في برج العرب، ولدينا تكنولوجيا العلوم الصحية وبرامج للصناعات الدوائية التي تدعم شركات الدواء.

جامعة برج العرب التكنولوجية رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية نخدم العلم الأكاديمي والمهني الفترة المقبلة الجامعات التكنولوجية الدكتور محمد مرسي الجوهري

مواد متعلقة

رئيس حزب الريادة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية (فيديو)

مكتسبات 30 يونيو.. طفرة تنموية فى المحافظات الحدودية

الإصلاح والنهضة: الشعب المصرى نجح فى إسقاط قوى الشر خلال ثورة 30 يونيو

"أكثر من 700 مليار جنيه".. جهود الدولة لتنمية سيناء خلال 11 عامًا (فيديو)

مكتسبات 30 يونيو.. نهضة عمرانية غير مسبوقة فى مصر (فيديو)

تعرّف على جهود الدولة فى الارتقاء بالتعليم العالى (فيديو)

جميل عفيفى: الجماعة الإرهابية حاولت تغيير الهوية المصرية لصالح جماعات أخرى

جمال رائف: ثورة 30 يونيو أعادت سيناء لأحضان الوطن وحررتها من الإرهاب

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه