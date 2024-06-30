مقتل شاب على يد جيرانه وضبط المتهمين بالمنوفية

شهدت قرية مسجد الخضر، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرع موظف بإحدى شركات الدخان، على يد جيرانه؛ بسبب خلافات قديمة وأقدموا على قتله وإغراقه في ترعة القرية، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع تفاصيل وأحداث الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بمقتل مصطفى عبدالسلام السيد عبد العليم، 32 عامًا موظف في شركة لتصنيع الدخان، على يد شاب وعمه من الجيران بسبب خلافات سابقة بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، والذي تبيَّن له صحة الواقعة، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى بعد معاينة الطب الشرعي وإنهاء التصاريح اللازمة تم دفن الجثمان بمقابر العائلة.

ووجَّه اللواء محمد عبدالواحد، مدير البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين في الواقعة، وعلى الفور، تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث، لمعاونة ضباط مركز شرطة الباجور وقاموا بضبط المتهمين في الواقعة خلال ساعات معدودة.

وأكد والد المجني عليه بأن نجله تلقى يوم الحادث اتصالًا من أحد الأشخاص يخبره بأن شقيقه محمد قام أحد المتهمين بالتعدي عليه بالضرب، وعلى الفور، نزل نحو المكان وبمجرد وصوله، وجد شقيقه في حالة إغماء، وانهال عليه المتهمان بالعصا أمام أعين الجميع وقاما بضربه بعصا سميكة على رأسه حتى فقد وعيه وبعدها ألقياه في مجري مائي وأغرقاه به، ولم يتحرك أحد إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا باستخراج جثمانه.

وأكد والد المجني عليه، أن السبب في الواقعة خلاف قديم، كان قد دخل المتهمان على إثره السجن وعقب خروجهما قاما بالانتقام والترتيب للأخذ بالثأر، ولكن قتلا نجله وقرة عينه والذي ترك طفلين الأكبر منهما عمره سنتان ونصف.