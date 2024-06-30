الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاون وزير الزراعة: 30 يونيو شرارة البدء في المشروعات القومية الزراعية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

معاون وزير الزراعة: 30 يونيو هي شرارة البدء في المشروعات القومية الزراعية:

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن ثورة  30 يونيو تمثل شرارة البدء في النهوض بالقطاع الزراعي، وهو ما يتضح ملامحه في العديد من المشروعات، حيث بدأت الدولة بتنفيذها في زراعة مساحات جديدة من الأراضي شرقا وغربا على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان ضمن مشروع الريف المصري الجديد والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الذي كان شرارة البدء أيضا في استزراع 2،2 مليون فدان في الصحراء العربية لتكون قريبة من دلتا مصر والمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى مشروع تطوير مشروع استصلاح وزراعة أراضي سيناء على مساحة نصف مليون فدان، وكذلك مشروع توشكى الخير الذي تم إحياؤه وزيادة مساحة إلى 1،1 مليون فدان، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون جنيه جديدة بعد إضافة مشروع شرق العوينات لتصل مساحات الاستصلاح إلى 4.5 مليون فدان بتكلفه تصل إلى تريليون جنيه بتكلفة استصلاح للفدان الواحد 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشروبات.

زيادة الانتاج

وقال “القرش” لـ"الدستور" إن هناك المشروعات المعنية بتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة الأراضي والمياه وتطوير مشروع الري الحقلي الذي من شأنه العمل على زيادة دخل المزارعين ومساهمة قطاع الزراعة بأكثر من 15% من الإنتاج وأصبح القطاع الزراعي أكبر مصدر للنقد الأجنبي أيضا أصبحت الصادرات الزراعية تصل إلى 165 دولة حول العالم ووصلت إجمالي الصادرات 7٫5 مليون طن، وبالتالي تم زيادة 95 سوقا جديدة للصادرات الزراعية.

وأضاف بالنسبة للإنتاج الحيواني تم زيادة مشروع البتلو الذي كان قيمة تمويله مليون جنيه أصبح حاليا أكثر من 7 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة رؤوس الماشية إلى نصف مليون رأس ماشية وبالنسبة للتقاوي فقد تم إنتاج أكثر من 18 صنف من المحاصيل الاستراتيجية والتي أصبح يتم إنتاجها محليا جميعها وكذلك تقاوي الخضر والفاكهة التي كان يتم استيراد أكثر من 95% منها من الخارج.

معاون وزير الزراعة شهيد يونيو شرارة البدء المشروعات القومية

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

الخشت يشارك فى مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية

الأكثر قراءة

بداية من اليوم.. عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميًا

أحمد سليمان يكشف حقيقة تغريم الزمالك 500 ألف دولار بسبب مباراة الكونفيدرالية

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

سر اعتذارات الحكومة الجديدة ومشكلة فى الأهلى بسبب "لقطة عاشور" وإسرائيل تخترق حاجز الصوت فوق بيروت

مدبولى: بناء آلية تعطى للشباب فرصة جيدة للسفر إلى أوروبا بطريقة شرعية

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ما لا طائل فيه

محمد عبدالعزيز

الاحتفال بالكبار سنًا وعطاء

مدحت بشاى

عندما تقدم أهل الإبداع الصفوف فى 30 يونيو

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أميرة ملش

يوم أن خرجنا وعُدنا بمصر

ماجد حبته

أحد عشر دهرًا

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه