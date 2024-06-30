معاون وزير الزراعة: 30 يونيو شرارة البدء في المشروعات القومية الزراعية

معاون وزير الزراعة: 30 يونيو هي شرارة البدء في المشروعات القومية الزراعية:

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن ثورة 30 يونيو تمثل شرارة البدء في النهوض بالقطاع الزراعي، وهو ما يتضح ملامحه في العديد من المشروعات، حيث بدأت الدولة بتنفيذها في زراعة مساحات جديدة من الأراضي شرقا وغربا على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان ضمن مشروع الريف المصري الجديد والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر الذي كان شرارة البدء أيضا في استزراع 2،2 مليون فدان في الصحراء العربية لتكون قريبة من دلتا مصر والمحافظات الشمالية، بالإضافة إلى مشروع تطوير مشروع استصلاح وزراعة أراضي سيناء على مساحة نصف مليون فدان، وكذلك مشروع توشكى الخير الذي تم إحياؤه وزيادة مساحة إلى 1،1 مليون فدان، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون جنيه جديدة بعد إضافة مشروع شرق العوينات لتصل مساحات الاستصلاح إلى 4.5 مليون فدان بتكلفه تصل إلى تريليون جنيه بتكلفة استصلاح للفدان الواحد 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى المشروبات.

زيادة الانتاج

وقال “القرش” لـ"الدستور" إن هناك المشروعات المعنية بتوفير المياه وزيادة الإنتاجية من وحدة الأراضي والمياه وتطوير مشروع الري الحقلي الذي من شأنه العمل على زيادة دخل المزارعين ومساهمة قطاع الزراعة بأكثر من 15% من الإنتاج وأصبح القطاع الزراعي أكبر مصدر للنقد الأجنبي أيضا أصبحت الصادرات الزراعية تصل إلى 165 دولة حول العالم ووصلت إجمالي الصادرات 7٫5 مليون طن، وبالتالي تم زيادة 95 سوقا جديدة للصادرات الزراعية.

وأضاف بالنسبة للإنتاج الحيواني تم زيادة مشروع البتلو الذي كان قيمة تمويله مليون جنيه أصبح حاليا أكثر من 7 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة رؤوس الماشية إلى نصف مليون رأس ماشية وبالنسبة للتقاوي فقد تم إنتاج أكثر من 18 صنف من المحاصيل الاستراتيجية والتي أصبح يتم إنتاجها محليا جميعها وكذلك تقاوي الخضر والفاكهة التي كان يتم استيراد أكثر من 95% منها من الخارج.