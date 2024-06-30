الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار في المواد المخدرة بأسوان ودمياط

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتيِّ أمن "أسوان – دمياط" بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة. 

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "8.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدرى الهيروين، والشابو"، بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية". 

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كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن "بندقية آلية - بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، وتنفيذ 810 أحكام قضائية متنوعة. 

وفي مديرية أمن دمياط، تمكنت جهود الحملات من ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرامات من مخدر البانجو – 11 كيلو جراما من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا ضبط قطعة سلاح نارى، عبارة عن “بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات”، بحوزة 7 متهمين لــ "5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

حشيش وهيروين الداخلية أوكار المجرمين وزارة الداخلية الأسلحة النارية

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