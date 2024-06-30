الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ المشروعات بالجودة المحددة ورفع معدلات التنمية

شوارع كفرالشيخ
شوارع كفرالشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من شوارع مدينة كفرالشيخ، منها، شارع عبدالهادي راضي - وشارع الـ 47 - وشارع صلاح سالم- وشارع الجيش - وشارع الجمهورية - وشارع ناجى شتله - شارع جيهان، ميدان زويل، وغيرها من الشوارع، كما تابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والتأكد من إزالة الإشغالات من الشوارع، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات والتنفيذية.

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لمنع الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على مراكز كفر الشيخ

وأكد محافظ كفرالشيخ، متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة والخدمات بجميع مراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي على الأرصفة أو إشغال الطريق العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تكرار المخالفات، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وكلَّف محافظ كفرالشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف  والإنترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

رفع المخلفات والقمامة من الشوارع

كما كلَّف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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