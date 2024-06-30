الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 48 ساعة.. "صحة غزة" تحذر من توقف المستشفيات وتناشد العالم التدخل

غزة
غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من توقف ما تبقى من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات الأكسجين خلال 48 ساعة عن العمل نتيجة نفاد الوقود اللازم لعمل المولدات، بالرغم من الإجراءات القاسية والتقشفية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على ما تبقى من كميات الوقود لأطول فترة ممكنة في ظل عدم توريد الكميات اللازمة للتشغيل.

وناشدت الصحة بقطاع غزة جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة.

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الأونروا ترصد أوضاع أهالى قطاع غزة المأساوية بعد 9 أشهر من الحرب

وسبق، ونددت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لويز ووتريدج السبت، بالأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون المحاصرون في قطاع غزة منذ 9 أشهر.

وقالت إن الفلسطينيين في قطاع غزة أجبروا على العيش في مبان أو مخيمات دمرها القصف الإسرائيلي بجوار أكوام ضخمة من القمامة، واصفة هذه الأوضاع بأنها "لا تطاق".

وعرضت ووتريدج في إفادة صحفية الظروف المعيشية "القاسية للغاية" والمأساوية في قطاع غزة.

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وعادت ووتردج إلى غزة الأربعاء الماضي بعد قضائها شهرًا خارج القطاع، مشيرة إلى أن الوضع في تلك الفترة "تدهور بشكل كبير".

وأضافت "اليوم هو الأسوأ على الإطلاق، ولا أشك في أن الغد سيكون الأسوأ على الإطلاق مرة أخرى".

وأشارت إلى أنه وبعد 9 أشهر من الحرب فقد "دمر" قطاع غزة كاملًا، موضحة أنها "صدمت" لدى عودتها إلى خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه مع عدم وجود حمامات، "يقضي الناس حاجتهم في أي مكان يمكنهم قضاء حاجتهم فيه".

ولفتت إلى صعوبة جلب الوقود إلى غزة وتوزيعه بأمان، الأمر الذي يؤثر على القدرة على إيصال المساعدات، محذرة من أنه "بدون الوقود، ستتوقف الاستجابة الإنسانية بالفعل".

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