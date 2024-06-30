الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بدمج ذوى الهمم بسوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دمج ذوي الهمم في سوق العمل، مشيرا إلى توفير 94 ألفا و811، من الفترة من 2014 حتى بداية 2023، وأكثر من 14 ألف فرصة عمل لذوي الهمم من يناير 2023 حتى الآن.

حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم

وأوضح أنه منذ أكتوبر 2023، حتى النصف الأول من 2024، قامت المديريات بتنفيذ سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، وتبين ما يلي:

"1" - حصر 17 ألفا و800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملا والتي تبلغ 24 ألفا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفا و812 عاملا.

"2" - عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها 134 ألفا و440 عاملا وأن المعين منهم فقط 75 ألفا و500 عامل والمتبقي استيفاؤه للتعيين 47 ألفا و583 عاملا.

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كما أنه وعلى مدار 10 سنوات ماضية، قامت وزارة العمل بالعديد من الإجراءات التنظيمية، لصالح ذوي الهمم منها: 

"1" - إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوي الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين.

"2" - قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وذلك على مرحلتين في ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.

"3" - تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.

"4" - قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوت الهمم.

"5"- في مجال توعية الأشخاص ذوي الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوي الهمم.

"6" - يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

"7"- تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.

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حسن شحاتة وزير العمل ذوي الهمم سوق العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة عمل

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