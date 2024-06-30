الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخلافات على مصاريف البيت.. التحقيق مع عامل قتل زوجته بمدينة نصر

جريدة الدستور

تباشر   نيابة مدينة نصر، التحقيق مع عامل قتل زوجته في  بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على مصاريف المنزل أدت إلى ارتكابه الواقعة بقتل زوجته والتخلص منها.

 نتائج التحقيقات الأولية

وتبين من التحقيقات الأولية أنه يوم الواقعة تشاجر عامل مع زوجته، "هبة. م" البالغة من العمر 23 سنة، بسبب خلافات بينهما على إثرها استل سكينًا وطعنها عدة طعنات فأودت بحياتها، وتحرر المحضر رقم 9626 لسنة 2024.

النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها 

كانت مديرية أمن القاهرة،  قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، وكشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة مدينة نصر التحقيق مع عامل خلافات أسرية

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