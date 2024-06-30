الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على تفاصيل برنامج "المصانع الرقمية" بهندسة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

 

يتميز "برنامج المصانع الرقمية" بجامعة حلوان الأهلية بالتوافق مع المبادرات الحديثة على المستويين الوطني والدولي لتطوير وتنفيذ تقنيات الرقمنة في الصناعة، حيث يعمل التصنيع الرقمي على دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف إنشاء مصنع المستقبل. وتتميز المصانع الرقمية بكونها مؤسسة صناعية مترابطة، مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وأيضا تحسين الاقتصاد.

مميزات خريج "برنامج المصانع الرقمية بجامعة حلوان الأهلية 

ويتصف خريج "برنامج المصانع الرقمية" بالقدرة على تحديد وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات، كما يتصف الخريج بالقدرة على الاستفادة من التقنيات المعاصرة وقواعد الممارسة والمعايير وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة والسلامة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر، والقدرة على التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الهندسية.

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رئيس جامعة حلوان الأهلية: نحرص على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل ذات الصلة ب:
-نظم التصنيع الأوتوماتيكي وخطوط الإنتاج المتقدمة للتحكم فى مسار العمليات وخطوط الإنتاج. 
-الأتمتة الصناعية. 
-تشغيل وصيانة الماكينات المتقدمة والمبرمجة. 
-الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية. 
-تطبيقات الروبوتات المتقدمة للصناعة. 
-تطبيقات إنترنت الأشياء الصناعي.

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة
٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي  ٩ فصول دراسية  بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة المصانع الرقمية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وفي سياق آخر يهدف برنامج "هندسة النظم الذكية" بجامعة حلوان الأهلية إلى تخريج مهندسين مزودين بمعارف متعمقة ومهارات مطلوبة للتعامل مع تكنولوجيا الأنظمة الذكية وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى تدعيم قدرات الخريجين في مجال البحوث. ويتبع البرنامج أحدث أساليب التعلم المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة طبقا لمعايير الجودة

برنامج المصانع الرقمية بجامعة حلوان الأهلية التصنيع الرقمي الذكاء الاصطناعي تحسين الاقتصاد

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