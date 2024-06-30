الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط لص نوافذ المساكن بالقطامية

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد الشبابيك من داخل عقار بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، عاطل "له معلومات جنائية". 

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وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما أضاف بارتكابه واقعة أخرى بدائرة القسم، وقيامه بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعها لتاجر خردة "عميل سيئ النية"، أمكن ضبطه وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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