حبس عاطل قتل شابًا اعترض على ترويجه المخدرات فى الوراق

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل قتل شابًا في الوراق بعدما اعترض على ترويجه المواد المخدرة بالمنطقة.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص جميع الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات عن أن المجنى عليه "حسن.م" في العقد الثالث من العمر، يعمل سباك، مصاب بطعنة نافذة وعدة جروح فارق على إثرها الحياة، اعترض على اتجار عاطل يدعى "مصطفى سكسونيا" بالمواد المخدرة بناصية الشارع الذى يقيم به، مما دفع المتهم إلى التعدي عليه بأسلحة بيضاء نتج عنها مقتله.