الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن شحاتة: مشروعات الدولة العملاقة نجحت فى توفير الملايين من فرص العمل

وزارة العمل
وزارة العمل

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو، بمشروعاتها الوطنية العملاقة وخطط التدريب من أجل التشغيل نجحت في توفير الملايين من فرص العمل.

وأوضح أن وزارة العمل لديها الآن 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتدريب الشباب بالمجان على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

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كما أطلقت الوزارة، مطلع العام الجاري مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل مليون مُتدرب سنويا على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن

وقال الوزير، إن وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية، في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، كما تقوم بتوفير فرص تشغيل، في الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تُعلن عنها كل 15 يومًا، وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في جميع المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، بجميع المحافظات، وأيضًا عن طريق شركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة، والمُرخص لها بممارسة النشاط، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان يعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.

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ويشير أحدث معلومات إدارة التشغيل بالوزارة عن أن الوزارة ومديرياتها نظمت 30 ملتقى توظيفًا بالمحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك منذ بداية 2023 حتى 2024، وأن الدولة المصرية نجحت في توفير أكثر من  7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل في الداخل، والخارج، منهم ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون "شابا وفتاة " في الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل، و461 ألفا 309 فرص بالخارج، من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج.

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