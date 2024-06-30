"هيموتنا".. سيدة تستغيث بـ الداخلية للقبض على زوجها المسجل

استغاثت أسوانية بوزير الداخلية ومدير الأمن للقبض على زوجها المسجل، وإنقاذ حياتها وحياة أسرتها وأطفالها الصغار، نظرًا لتعديه الدائم عليهم بالأسلحة البيضاء وإصابتهم، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياتهم.

ترجع التفاصيل عندما توجهت السيدة “هند عربي فرج محمد” المقيمة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، لتحرير محضر ضد زوجها، ويدعى "محمد. س. ع" وشهرته "ح. ب"، لتعديه عليها وعلى أسرتها بالضرب والأسلحة البيضاء في منزلهم، بالإضافة إلى سرقتها وتهديدها الدائم بأنه سيقتلها هي وأطفالها ووالدتها.

وجاءت أرقام المحاضر التي تم تحريرها داخل مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان كالتالي3661 لسنة 2024 جنح، و2085 لسنة 2024 سب وقذف، و3551 لسنة 2024 جنح سرقة، بالإضافة إلى 4176 لسنة 2024 جنح.

وقالت هند عربي فرج إنها تزوجت منذ عام 2019 وكانت هناك العديد من المشاجرات والخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، ولكن مع مرور الوقت بسبب تناوله للمواد والعقاقير المخدرة تغير الوضع بينهم وانفصلت عنه لتنجو بحياتها هي وأطفالها الصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين إلى 4 سنوات.

وأضافت لـ"الدستور" أن بعد انفصالها تعرض لها أكثر من مرة هي وأسرتها، وتعدى عليهم بالضرب والأسلحة البيضاء، وأصيبت هي ووالدتها بسببه وحالياً يهددها بشكل دائم هي وأسرتها وأطفالها، مما يجعلها قلقة جدًا ومعيشتها غير آمنة نظرًا لأنه تعرض لها هي ووالدتها داخل منزلهم وبالرغم من صرخاتهم العالية بشكل كبير، لم يتمكن أحدًا من إنقاذهم.

وتابعت أنها أبلغت النجدة ومباحث مركز شرطة كوم أمبو للقبض عليه، حيث أنه مطلوب أمنيًا ومعروف لديهم لأنه مسجل في قضايا سرقة ومخدرات، لكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه نظرًا لهروبه من مكانه مباشرة بعد تعديه عليها هي ووالدتها وأطفالها أيضًا.

وأشارت إلى أن عدم القبض عليه يشكل خطرًا عليهم كل دقيقة لأنه يراقب منزلهم ويبعث لها على هاتفها الخاص رسائل تهديد بأنه سيعتدي عليها هي وأسرتها مرة أخرى ويختطف أطفالها الذين في حضانتها حاليًا.