الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يساعد على تحقيق رؤية 2030

النائب أحمد نويصر،
النائب أحمد نويصر،

قال النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن المؤتمر سيكون نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.

مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة 

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل  موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة  للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية.


وأشار، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على  طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.


وتابع عضو مجلس النواب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

 

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات يضيف إلى التنمية المستدامة في مصر ويساعد على تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف، خلال كلمته في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء: "القطاعات التي ناقشناها خلال المؤتمر تساعد على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتساعد على جذب استثمارات إلى مصر، وعلى سبيل المثال الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة لتعزيز الأمن فيما يتعلق بالطاقة والاقتصاد الدائري وتعزيز الابتكار والإبداع، وهذا يساعد في نمو الاقتصاد إضافة إلى الصناعة.

ا نطلاق مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى النائب أحمد نويصر مجلس النواب إ التعاون الاقتصادى بين مصر وتاتنحتد الاوروبي الاستثمار

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