الإصلاح والنهضة: الشعب المصرى نجح فى إسقاط قوى الشر خلال ثورة 30 يونيو

هنأ هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنه نجح في إسقاط مخططات قوى الشر العالمية والجماعة الإرهابية في 30 يونيو.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الجيش المصري استجاب لنداء الشعب وحمى الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو، ونزل لحماية الدولة المصرية.

تحية إجلال للرئيس السيسي الذي أطلق شرارة الوطنية المصرية

وتابع: تحية إجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد مصر العظيم الذي أطلق شرارة الوطنية المصرية في هذا اليوم، وأحيا في قلوب الشعب المصري معاني عظيمة كادت أن تسقط، وحمى الدولة المصرية من التشتت والتشرذم في مخطط كبير نراه منذ عام 2011 حتى الآن.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الوطنية المصرية هي العاصم للمصريين من الفتن، لافتًا إلى أن ثورة يونيو حمتنا جميعًا من مصير مظلم، واستفدنا دروسًا كثيرة من ثورة 30 يونيو، وهي أهمية الوعي وأهمية التماسك الاجتماعي والجدية.