هل يؤثر صعود اليمين المتطرف على علاقة فرنسا بالدول العربية والمسلمين؟

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على تأثير الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد على الجالية المسلمة والعربية في فرنسا وعلاقة البلاد بدول الشرق الأوسط، حيث لدى فرنسا أكبر جالية مسلمة في أوروبا.

مخاوف بين المسلمين والعرب من سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الفرنسية

وأكدت الصحيفة أن الانتخابات انطلقت اليوم وسط خوف وترقب من الأقلية المسلمة والعربية من صعود اليمين المتطرف في فرنسا، حيث هدد باتخاذ خطوات كبرى ضد المسلمين ومنها حظر الحجاب بشكل كامل.

ومع المكاسب الانتخابية في بلدان متعددة، تستعد أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لإعادة تشكيل نهج القارة في التعامل مع شؤون الشرق الأوسط، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أدلى ما يقرب من 200 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وكانت النتائج مختلطة في جميع أنحاء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، ولا يزال تأثير التشكيل الجديد للبرلمان الأوروبي على السياسة في الشرق الأوسط غير واضح.

وصعدت أحزاب اليمين المتطرف في الائتلافات الحاكمة في فنلندا والسويد وهولندا وإيطاليا وكرواتيا، وفي البرتغال وسلوفاكيا، وزاد اليمين المتطرف من حصته من الأصوات بشكل كبير، حيث فاز حزب اليمين المتطرف في النمسا بأغلبية الأصوات، مما أضاف زخمًا قبل الانتخابات الوطنية في الخريف.

وحصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا على 31٪ من الأصوات، متجاوزًا حزب النهضة الوسطي للرئيس إيمانويل ماكرون، ورد ماكرون على النتائج بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، والتي قد تؤدي إلى تولي مارين لوبان من حزب التجمع الوطني الرئاسة.

وقال إيمانويل نافون، مدير فرع إسرائيل لشبكة القيادة الأوروبية (ELNET Israel): "العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة تعارض حلف شمال الأطلسي ولا يزال الدعم العام لأوكرانيا يُنظر إليه على أنه مثير للجدل، في الواقع، قد يدفع أعضاء المجلس اليمينيون المتطرفون إلى إضعاف سياسة الاتحاد الأوروبي لصالح العمليات الوطنية والمزيد من الانعزالية".

وأضاف أن بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية تدعم الحرب الإسرائيلبية على غزة، في حين أن البعض الآخر معادي للسامية حتى النخاع.

وقال ستيفان ليني، الزميل البارز في كارنيجي أوروبا، لصحيفة إن الأحزاب اليمينية المتطرفة تنوي تحقيق هدفين في سياسة الهجرة، أولًا، قال إن الأحزاب تريد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع البلدان التي يسافر المهاجرون من خلالها إلى أوروبا، بناءً على الاتفاقيات القائمة مع مصر وتركيا وتونس وموريتانيا.

وتابع أن الأولوية الثانية هي "تأمين الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك التركيز على تعزيز فرونتكس، وكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن معاداة الإسلام ومعاداة السامية في ازدياد في أوروبا وسط الحرب الجارية.

وتابعت أن التجمع الوطني يتحرك اليوم بقلق واسع النطاق من أن الأقلية المسلمة في فرنسا، وهي واحدة من أكبر الأقليات في أوروبا، تتعدى على القيم العلمانية للجمهورية الفرنسية.

ترشحت مارين لوبان للرئاسة في عام 2022 على وعد بحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، بما في ذلك الأرصفة في باريس، وقال جوردان بارديلا رئيس الوزراء المحتمل وزعيم اليمين المتطرف إن هذا الموقف ليس أولوية في الانتخابات الحالية، رغم أنه يظل هدفًا طويل الأجل.