الأحد 30 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"راح يعترف لها بحبه طلبت له الشرطة".. شاب يطارد مذيعة أمام الإنتاج الإعلامى

الامن المصرى - أرشيفية
الامن المصرى - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مطاردة شاب لمذيعة راديو أمام مدينة الإنتاج الإعلامي واستغاثتها بالخدمات الأمنية واقتياده لقسم الشرطة، حيث تبين أنه مندوب مبيعات ويرغب في الزواج منها ويلح عليها عبر رسائل فيسبوك حتى قرر لقاءها وعرض الزواج عليها.

تلقى قسم شرطة أكتوبر ثالث بلاغًا من الخدمات الأمنية بمدينة الإنتاج الإعلامي بتلقي اتصال من "س.ق" مذيعة في إحدى محطات الراديو بوقوف شخص مجهول أمام المدينة ومطاردته لها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وألقت القبض على المتهم، وتبين أنه مندوب مبيعات، وبسؤال المذيعة قالت إن المتهم يتواصل معها بشكل دائم عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" ويطاردها، وفي المرة الأخيرة طلب لقاءها لكنها لم ترد عليه، وأنها فوجئت به يقف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وأبلغت عنه واقتادته أجهزة الأمن إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

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وأكد الشاب أنه لم يقصد إيذاء المذيعة وأنه معجب بها ويتمنى أن توافق على الزواج منه، وعندما ذهب للقائها فوجئ برد فعل عنيف منها، حيث أبلغت الشرطة.

وأضاف المتهم أنه يرسل رسائل لها عبر فيسبوك كل يوم لكن دون استجابة منها، فقرر انتظارها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتراف لها بحبه ورغبته في الزواج منها، وأخذت أجهزة الأمن تعهدًا من الشاب بعدم التعرض لها مرة أخرى.

مذيعة راديو الانتاج الإعلامي مدينة الإنتاج الإعلامي مطاردة شاب لمذيعة راديو الزواج

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