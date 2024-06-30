الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 8250 بطاقة رقم قومى للمواطنين في 11 محافظة

قوافل الأحوال المدنية
قوافل الأحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي المُصدرات المُميكنة، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية).

 

وأنهت القوافل استخراج 8250) بطاقة رقم قومى، و(27495) مصدرًا مميكنًا، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 29/6/2024.

استخراج وتوصيل 277 بطاقة رقم قومي عبر الخطوط الساخنة

واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وأسفرت عن استخراج وتوصيل 277 بطاقة رقم قومى و 1474 مصدرًا مميكنًا.

 

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مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

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قطاع الأحوال المدنية يوفد قوافل لاستخراج الرقم القومى فى 12 محافظة

 

إيفاد مأموريات لـ 38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي

وواصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات لـ 38 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

 ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ 285 مواطنا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 313 مواطنا ومواطنة.

ولاقت هذه الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها، إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

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